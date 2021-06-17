Байден подписал закон, объявляющий конец рабства в США федеральным праздником

Соответствующий закон Джо Байден подписал 17 июня в 22:30 по киевскому времени.

Американский президент Джо Байден подписал инициативу о признании федеральным праздником Дня отмены рабства в США, который отмечается 19 июня.

Об этом сообщает ABC News.

15 июня члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, который закрепляет статус федерального праздника за Днем отмены рабства. На следующий день этот документ утвердила Палата представителей. Отмечается, что из 429 проголосовавших конгрессменов только 14 выступили против, и все они — республиканцы.

BREAKING: Pres. Biden signs bill establishing Juneteenth as a federal holiday. https://t.co/9kpu90QEQ1 pic.twitter.com/TKDaBdaCsy — ABC News (@ABC) June 17, 2021

Напомним, Байден предостерег Путина от кибератак на ключевые объекты США. Озвучено перечень неприкасаемых.

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