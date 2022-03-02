Байден подтвердил, что американская армия не будет участвовать в конфликте Украины с Россией

Байден подтвердил, что американская армия не будет участвовать в конфликте Украины с Россией

В то же время, он напомнил, что дополнительные подразделения вооруженных сил США отправились в Европу.

США и их партнеры будут оказывать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся военной агрессии со стороны России, однако американская армия не будет участником этого конфликта.

Об этом президент США Джо Байден сказал в ходе ежегодного обращения "О положении государства" (State of the Union) на заседании обеих палат Конгресса Соединенных Штатов.

"Разрешите донести до вашего сведения: наши вооруженные силы не будут участвовать в этом конфликте", — подчеркнул американский лидер.

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Байден напомнил, что американские военные отправились в Европу, но заверил, что к боевым действиям против Российской Федерации на территории Украины их не будут привлекать.

"Мы мобилизовали наши силы — военные корабли, военную авиацию. Они сейчас расположены в Литве, Латвии, Эстонии, на восточных границах Европы. И я убежден, что мы будем защищать до последнего каждый сантиметр нашей территории от посягательств", — заявил Джо Байден.

Напомним, ранее представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дополнительное размещение американских войск в странах Восточной Европы якобы подтверждает наличие у Москвы повода для беспокойства.

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