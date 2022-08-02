Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" и сделал предупреждение другим террористам

В Кабуле американский беспилотник уничтожил лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, когда он находился на балконе дома, ставшего его убежищем.

Президент США Джо Байден заявил, что "справедливость свершилась" после того, как в своей речи в Белом доме подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири, скрывавшегося в столице Афганистана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на объявленное заявление американского лидера.

Байден напомнил, что с тех пор как Соединенные Штаты 11 лет назад наказали террориста бен Ладена, Завахири стал лидером "Аль-Каиды", который координировал филиалы террористической организации по всему миру, в частности давал оперативные указания по нападениям на объекты США.

“Теперь справедливость свершилась. И у этого лидера террористов больше нет. Людям во всем мире больше не нужно бояться злобного и решительного убийцы... Мы снова ясно даем понять, что независимо от того, сколько времени это займет, если вы являетесь угрозой для нашего народа, Соединенные Штаты найдут вас, где бы вы ни прятались”, – подчеркнул американский президент.

Байден рассказал детали операции, отметив, что разведка нашла Завахири в начале этого года, когда он переехал в центр Кабула, чтобы воссоединиться с членами своей ближайшей семьи. По его словам, после "тщательного рассмотрения четких и убедительных доказательств" о местонахождении Завахири он санкционировал "точный удар", который убил его.

"Эта миссия была тщательно спланирована, строго минимизировала риск причинения вреда другим гражданским лицам, и неделю назад, после того, как мне сообщили, что условия оптимальны, я дал окончательное разрешение и миссия прошла успешно", — сказал президент США.

Никто из членов семьи террориста не пострадал, жертв среди гражданского населения тоже нет. Для удара был выбран момент, когда Айман аз-Завахири уединился на балконе, где он обычно проводил много времени.

Президент Байден также предупредил другие террористические группы во всем мире.

"Для тех во всем мире, кто продолжает пытаться нанести вред Соединенным Штатам, послушайте меня сейчас: мы всегда будем бдительны, мы будем действовать, и мы всегда будем делать все необходимое для обеспечения безопасности американцев дома и по всему миру", — сказал Байден.

Напомним, в ночь на 2 августа в Белом доме заявили о проведении успешной антитеррористической операции.

Читайте также: