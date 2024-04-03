Байден подверг критике Израиль из-за смерти работников известной гуманитарной организации в Газе

Президент США Джо Байден остро раскритиковал Израиль из-за смерти работников международной волонтерской организации "World Central Kitchen" в Газе.

Соответствующее заявление президента Америки было опубликовано на сайте Белого дома.

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Согласно сообщению, среди погибших волонтеров был один американец. Байден назвал "это трагедией". Он призвал Израиль к быстрому расследованию, почему колона гуманитарных работников попала под авиаудар и привлечение виновных к ответственности.

"Что еще трагичнее, это — не частный случай. Этот конфликт был одним из худших за последнее время с точки зрения количества убитых гуманитарных работников. Это главная причина, почему распределение гуманитарной помощи в Газе было таким сложным, потому что Израиль не сделал достаточно, чтобы защитить работников гуманитарных организаций, которые пытаются оказать крайне необходимую помощь гражданским. Таких инцидентов, как вчерашний, просто не должно быть. Израиль также не сделал достаточно для защиты гражданского населения", — говорится в заявлении главы Белого дома.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты неоднократно призывали Израиль разрешить "гуманитарные операции во избежание жертв среди гражданского населения".

" Соединенные Штаты будут продолжать делать все возможное для доставки гуманитарной помощи палестинским мирным жителям в Газе всеми доступными средствами. Я буду продолжать настаивать, чтобы Израиль сделал больше для содействия этой помощи", — отметил президент США.

Глава Белого дома "упорно настаивает на немедленном прекращении огня в рамках соглашения по заложникам", добавив, что его команда в Каире работает над этим.

Напомним, издание Reuters недавно написало статью об обострении продовольственного кризиса в Газе. По их прогнозам, людей ждет неизбежный голод.

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