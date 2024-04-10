Байден подверг резкой критике подход Израиля к ведению войны: подробности

Он призвал к прекращению огня, чтобы следующие 6-8 недель в Сектор Газа массово поступали продукты и медикаменты для гражданских.

Президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху к операции в Секторе Газы и призвал к перемирию.

Об этом сообщает CNN.

«Скажу вам, думаю, то, что он делает, — это ошибка. Я не согласен с его подходом», — сказал Байден в интервью.

Он призвал к прекращению огня, чтобы следующие 6-8 недель в Сектор Газа массово поступали продукты и медикаменты для гражданских.

«Я говорил со всеми – от Саудовской Аравии до Иордании и Египта. Они готовы входить, они готовы ввозить продовольствие. Думаю, нет никаких оправданий тому, чтобы не предоставлять этим людям медикаменты и продовольствие. Это нужно сделать сейчас”, — подчеркнул президент США.

Заявление Байдена называют одним из самых жестких в контексте комментариев по адресу Израиля.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс выдвинул новое предложение о прекращении огня в Секторе Газы.

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