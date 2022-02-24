Байден поговорил по телефону с Зеленским: пообещал международное осуждение и санкции

Байден поговорил по телефону с Зеленским: пообещал международное осуждение и санкции

В пятницу американский президент встретится с лидерами G7.

Президент США Джо Байден по телефону пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским после объявления о "специальной военной операции РФ" в Украине

Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном 24 февраля.

"Президент Зеленский сегодня связался со мной. Мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в частности сегодня вечером в Совете Безопасности Организации Объ' единых Наций", – заявил Байден.

По словам Байдена, Зеленский попросил его "призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины".

Байден пообещал оказать Украине всестороннюю поддержку. В частности, 25 февраля глава Белого дома встретится с лидерами G7. "Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – отметил Байден.