В то же время авторы опроса пока не говорят, есть ли улучшение показателей Байдена глобальным изменением тенденции предвыборной гонки.

По данным опросов, президент США Джо Байден получил преимущество над республиканцем Дональдом Трампом в шести из семи ключевых штатов.

Результаты исследования показали сильнейшую позицию демократов в ежемесячном опросе Bloomberg News/Morning Consult.

"Эта приверженность президенту Байдена зафиксирована после пяти месяцев лидерства Трампа. Недавнее послание о положении страны сплотило демократов и, похоже, смягчило опасения по поводу возраста Байдена. Оползень был значительным в штате Висконсини, где Байден опережает Трампа отставание от него на четыре пункта в феврале, а также в Пенсильвании, где кандидаты равны после того, как в прошлом месяце Трамп лидировал на шесть пунктов. Они также равны в Мичигане", — говорится в исследовании.

В то же время, авторы опроса отмечают, что рано говорить о том, есть ли улучшение показателей разовым повышением или началом более долгосрочных изменений в предвыборной гонке, и Байден продолжает отставать от предполагаемого кандидата от Республиканской партии в четырех важнейших штатах.

В то же время, Байден продолжает отставать от предполагаемого кандидата от Республиканской партии в четырех важнейших штатах.

Опрос 4932 зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсини проводился 8-15 марта с погрешностью +/- 3 процентных пункта в Аризоне, Джорджии и Пенсильвании; +/- 4 процентных пункта в Мичигане, Северной Каролине и Висконсини; +/- 5 процентных пунктов в Неваде; и +/- 1 процентный пункт в объединенной выборке всех колеблющихся штатов.

Также отмечено, что предвыборный штаб Байдена отказался комментировать результаты опроса.

Напомним, из-за жесткой оппозиции 45-го президента США Дональда Трампа администрация действующего лидера США Байдена может согласиться на предоставление Украине вооруженной помощи в кредит. Однако вряд ли Киев когда-нибудь вернет эти деньги.

Читайте также: