Байден поручил Пентагону нарастить объемы помощи Украине после массированного обстрела

Президент США Джо Байден прокомментировал вечу ракетную атаку на Украину, заявив, что поручил Пентагону увеличить поставки оружия Киеву.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает Укринформ.

В заявлении говорится, что Россия в Рождественскую ночь сдавала ракетный удар по Украине, обстреляв критическую инфраструктуру. Таким образом, Кремль имеет целью лишить мирное население Украины доступа к теплу и электричеству в зимний период времени.

"Позвольте мне прояснить: украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны и дальше поддерживать Украину, пока она не одержит победу над агрессией России", — говорится в заявлении Байдена.

Кроме того, за последние месяцы Украина получила от Соединенных Штатов сотни ракет для систем ПВО, но еще большее количество будет предоставлено в ближайшее время.

"Я поручил Министерству обороны продолжить наращивание поставок оружия в Украину и Соединенные Штаты продолжат неустанно работать над укреплением позиций Украины в ее обороне от российских войск", — резюмировал президент США.

Напомним, ранее сообщалось, что США наращивают производство ракет, часть из которых достанется Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп не намерен прекращать военную помощь Украине.

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