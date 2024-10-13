Байден посетит Германию после переноса заседания Рамштайна — Reuters

У президента США запланированы официальные встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

В пятницу, 18 октября, состоится визит президента США Джо Байдена в Германию, который он ранее перенес вместе с заседанием Контактной группы по обороне Украины, которое называют форматом Рамштайн, из-за необходимости отреагировать на последствия урагана Милтон.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники правительства Германии.

Источники агентства сообщили, что визит Байдена не будет носить характер официального, а будет сокращен до участия в продолжающейся совместной работе.

В Reuters отметили, что немецкое издание Spiegel сообщило, что у Байдена запланированы официальные встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Переговоры будут касаться войны России против Украины на военном конфликте на Ближнем Востоке.

Напомним, что во время визита президента Зеленского в США глава Белого дома сообщил, что в октябре в Германии состоится очередное заседание "Рамштайна", на которое съедутся лидеры государств, оказывающих помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Турне Зеленского по Европе: встречи с Макроном, Стармером и Шольцом

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