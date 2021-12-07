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Байден после общения с Путиным обсудит результаты встречи с европейскими союзниками — Bloomberg

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Байден после общения с Путиным обсудит результаты встречи с европейскими союзниками — Bloomberg

Associated Press

В настоящее время встреча двух лидеров США и РФ продолжается.

Главы США, Великобритании и европейских стран обсудят результаты встречи российско-американских переговоров на самом высоком уровне после их завершения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отметим, сейчас продолжаются переговоры президента США Джо Байден и его российского коллеги Владимира Путина. Известно, что в ходе переговоров Байден находится в Белом доме в Вашингтоне, Путин – в своей резиденции в Сочи. Первые кадры видеовстречи лидеров двух государств уже опубликованы в Сети. Байден с улыбкой начал переговоры с Путиным, сказав: "Рад видеть снова".

После переговоров, как ранее сообщалось в Белом доме, Джо Байден проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путином президент США Джо Байден выразит обеспокоенность военной деятельностью РФ возле границ с Украиной.

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