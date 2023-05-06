Байден поздравил короля Чарльза ІІІ с коронацией и напомнил о "давней дружбе" США и Британии.

Американский лидер сказал, что гордится тем, что Соединенные Штаты на церемонии в Лондоне представляет его супруга.

В субботу, 6 мая, президент США Джо Байден, не присутствовавший на церемонии коронации в Лондоне, поздравил короля Чарльза III и королеву Камиллу, напомнив о "давней дружбе" между Соединенными Штатами и Великобританией.

"Долгая дружба между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством является источником силы для наших двух народов", — написал он в Twitter.

При этом американский лидер добавил, что гордится тем, что его супруга Джилл представляет Соединенные Штаты на церемонии в Лондоне.

Первая леди Джилл Байден, представлявшая Соединенные Штаты на коронации короля Чарльза, накануне впервые встретилась с супругой британского премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти и осмотрела Лондон, прежде чем посетить прием в Букингемском дворце.

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В силу исторических обстоятельств со времени обретения независимости американской нации в 1776 году ни один президент США никогда не был свидетелем коронации британского монарха.

Джо Байден за несколько месяцев до церемонии напомнил, что не будет участвовать в торжествах. Но президент США сказал, что встретится с Чарльзом III в июле на саммите НАТО.

"Мы поедем на конференцию НАТО в Европе, и я сказал ему, что остановлюсь либо по пути, либо на пути назад, чтобы поговорить о наиболее интересующей его теме — охране окружающей среды", — сказал американский президент.

Чарльз III был коронован в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве во время масштабной религиозной церемонии перед 2300 гостями. Он стал 40-м сувереном, получившим здесь корону. Его предшественники становились монархами в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

Напомним, на церемонию коронации Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси, Сирии, Мьянмы, Венесуэлы, Афганистана и Ирана.

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