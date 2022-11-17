Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей США

Байден заявил, что будет сотрудничать с республиканцами для достижения успехов США

Президент США Джо Байден приветствовал Республиканскую партию по получению большинства в Палате представителей после промежуточных выборов.

Об этом пишет Reuters.

Байден отметил, что народ США хочет, чтобы все политические силы делали как можно больше для процветания страны. Президент США заявил, что он готов работать вместе с депутатами республиканцами, чтобы добиться высоких результатов.

Республиканская партия преодолела порог в 218 мест в Палате представителей, этого достаточно для большинства.

Напомним, ранее сын скандального предыдущего президента США Дональда Трампа, бизнесмен Дональд Трамп-младший призвал Запад прекратить оказывать Украине военную помощь после того, как ракета упала на территорию Польши.

Также мы информировали, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.

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