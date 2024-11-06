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Байден позвонил по телефону Трампу и поздравил его с победой

Байден позвонил по телефону Трампу и поздравил его с победой

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Джо Байден пообещал Трампу гладкую передачу власти.

Президент США Джо Байден позвонил по телефону Дональду Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Белый дом.

Байден пообещал Трампу гладкую передачу власти.

Ранее Дональду Трампу позвонила по телефону Камала Харрис и поздравила с победой на выборах. Она сказала о мирной передаче власти и подчеркнула, что важно быть президентом для всех американцев.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью. Республиканец заявил о "политической победе, которую раньше не видел народ США".

Сразу после проигрыша Камалы Харрис в пользу Дональда Трампа некоторые демократы возлагают ответственность за поражение на президента Джо Байдена.

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