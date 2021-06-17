Байден предостерег Путина от кибератак на ключевые объекты США: озвучено перечень неприкасаемых

Американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов.
Во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве одной из важных тем переговоров стали кибератаки на важные объекты в США, следы которых ведут в Россию. Американская сторона потребовала не допускать атак российских хакеров, определив ключевые сектора. Корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter обнародовала этот перечень.
По информации журналистки, в список попали объекты:
- химической промышленности;
- торговли;
- систем коммуникации;
- жизненно важного производства;
- сферы обороны;
- системы оказания срочной медицинской помощи;
- здравоохранения;
- энергетики;
- финансов;
- сельского хозяйства/продовольственной сферы;
- информационных технологий.
Также в этом списке — ядерные объекты, правительственные учреждения, транспорт, объекты, имеющие отношение к водоснабжению, и дамбы.
Напомним, что во вторник, 1 июня, все заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS приостановили работу вследствие кибератаки. Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии.
Ранее в связи с масштабной хакерской атакой на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline в 17 штатах и Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию.