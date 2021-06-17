Байден предостерег Путина от кибератак на ключевые объекты США: озвучено перечень неприкасаемых

Американская сторона заявила о недопустимости кибератак на объекты 16 ключевых секторов.

Во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве одной из важных тем переговоров стали кибератаки на важные объекты в США, следы которых ведут в Россию. Американская сторона потребовала не допускать атак российских хакеров, определив ключевые сектора. Корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем Twitter обнародовала этот перечень.

По информации журналистки, в список попали объекты:

химической промышленности;

торговли;

систем коммуникации;

жизненно важного производства;

сферы обороны;

системы оказания срочной медицинской помощи;

здравоохранения;

энергетики;

финансов;

сельского хозяйства/продовольственной сферы;

информационных технологий.

Также в этом списке — ядерные объекты, правительственные учреждения, транспорт, объекты, имеющие отношение к водоснабжению, и дамбы.

Напомним, что во вторник, 1 июня, все заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS приостановили работу вследствие кибератаки. Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии.

Ранее в связи с масштабной хакерской атакой на крупнейший трубопровод США Colonial Pipeline в 17 штатах и Вашингтоне объявили чрезвычайную ситуацию.

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