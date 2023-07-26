Байден приказал тайно поделиться с Гаагским судом информацией о преступлениях россиян в Украине

Такой шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики Вашингтона.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал тайный приказ правительству страны передать Международному уголовному суду в Гааге информацию о военных преступлениях России после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом информирует издание New York Times со ссылкой на официальные лица, осведомленные по этому вопросу.

По информации издания, такой шаг американского президента свидетельствует о значительном изменении политики Вашингтона.

Чиновники объяснили журналистам, что принятое решение показывает многомесячное сопротивление со стороны Пентагона, которое боялось, что подобный шаг может повлечь за собой преследование некоторых американских военных.

В США есть информация о конкретных решениях российских чиновников наносить удары по гражданской инфраструктуре, а также принудительно депортировать украинских детей в Россию.

По информации NYT, американская сторона уже поделилась с украинскими прокурорами, но не передала информацию суду в Гааге.

Напомним, ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в Беларусь под видом "оздоровления" вывезли три тысячи украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики вывезли еще 100 детей из временно оккупированного Каланчака Херсонской области в санаторий в Саранске.

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