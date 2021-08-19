Байден признал, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа

Байден признал, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа

В Афганистане сейчас находятся от 10 до 15 тысяч американцев и еще от 50 до 65 тысяч афганцев, требующих эвакуации.

Войска США останутся в Афганистане даже после 31 августа (крайнего срока для полного вывода), если к тому времени из страны не эвакуируют всех американцев.

Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью ABC News.

Отмечается, что в Афганистане сейчас находятся от 10 до 15 тысяч американцев, которые нуждаются в эвакуации, а также от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, которые также хотят уехать в США.

Байден настаивает, что его администрация сосредоточена на том, чтобы завершить миссию 31 августа, однако признает, что эвакуация может занять больше времени.

Впрочем, на вопрос о том, "должны ли американцы понимать, что войска, возможно, вынуждены будут остаться там после 31 августа", Байден ответил: "Нет. Американцы должны понимать, что мы постараемся сделать это до 31 августа".

"Если останутся американские граждане, мы останемся, чтобы вывести их всех", — добавил позже лидер США.

Президент ожидает, что вскоре американские силы смогут эвакуировать до семи тысяч человек в день. По его словам, если это произойдет, то США успеют вывести свои войска вовремя.

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Заметим, что президент США Джо Байден продолжает защищать решение о выводе американских войск из Афганистана и уверяет, что "наступление хаоса" в этой ситуации было неизбежным.

Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока можно только из аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.

Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", читайте в материале.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

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