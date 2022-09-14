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Байден признал успехи ВСУ, а ОДКБ отправляет миссию в Армению: главные новости ночи 14 сентября

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Байден признал успехи ВСУ, а ОДКБ отправляет миссию в Армению: главные новости ночи 14 сентября

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 14 сентября:

  • Президент США заявил, что Украина добилась значительного прогресса во время военных действий. Читать дальше –>
  • Организация договора коллективной безопасности воздерживается от военного вмешательства в вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Читать дальше –>
  • США в ближайшее время могут объявить новый пакет военной помощи для Украины. Читать дальше –>
  • Россия тайно перечислила $300 млн иностранным политикам и должностным лицам более чем в двух десятках стран. Читать дальше –>
  • На деоккупированных территориях Харьковской области начался процесс оценки разрушений инфраструктуры. Читать дальше –>

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