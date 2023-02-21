Байден призвал мир "не отворачивать глаза" от военных преступлений россиян в Украине

По его словам, за прошлый год Россия совершила много "брутальных преступлений против человечества".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет на колени перед РФ и не попадет под власть Кремля, несмотря на все военные преступления россиян.

Об этом глава Белого дома сказал во время речи из Королевского замка в Варшаве.

По его словам, за прошлый год Россия совершила много "брутальных преступлений против человечества".

"Российские военные и наемники совершили военные преступления: убивали гражданских, насиловали женщин, бомбили жилые дома, воровали украинских детей. Они разрушали школы и детдома. Никто не должен отвлекать глаза от этих преступлений, которые Россия совершила в Украине", — подчеркнул Байден.

Напомним, президент США Джо Байден после визита в Киев выступил в Варшаве. В частности, президент США выразил поддержку Молдове и ее "свободным людям", а также заявил, что Путин уже утратил силу.

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