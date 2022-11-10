Байден призвал обратить внимание на отношения Илона Маска с другими странами

В последнее время Маск начал активно комментировать геополитику.

Президент США Джо Байден считает необходимым обратить внимание на отношения американского миллиардера Илона Маска на его отношения с другими странами.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает журналистка Fox News Лиз Фрайден.

"Сотрудничество или технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают того, чтобы на них обратили внимание. Делает ли он что-то неположенное, я этого не предполагаю. Я предполагаю, что на это стоит обратить внимание", — заявил американский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск удивил пользователей соцсетей новым сообщением о выборах в Конгресс США.

Также мы информировали, что основатель Twitter отреагировал на события в компании и решение нового владельца Илона Маска.

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