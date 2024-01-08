Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить более 60 миллиардов долларов для Украины

Конгресс США достиг соглашения, которое поможет предотвратить шатдаун, а теперь должен "выполнить свой долг".
Президент США Джо Байден после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.
Об этом президент сказал в заявлении, что обнародован на сайте Белого дома.
Байден отметил, что теперь республиканцы в Конгрессе должны прекратить угрозы остановить работу правительства и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности.
"Включая мой дополнительный запрос о финансировании поддержки Украины. Для них пора действовать", — подчеркнул Байден.
В то же время президент США подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".
"Она отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.
Напомним, 8 января республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения о федеральных расходах в 2024 году, чтобы предотвратить частичную остановку правительства ("шатдауна"). Общая цифра включает 886 миллиардов на оборону и 704 миллиарда долларов на расходы, не связанные с обороной.
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