Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить более 60 миллиардов долларов для Украины

Президент США Джо Байден после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов для помощи Украине.

Об этом президент сказал в заявлении, что обнародован на сайте Белого дома.

Байден отметил, что теперь республиканцы в Конгрессе должны прекратить угрозы остановить работу правительства и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности.

"Включая мой дополнительный запрос о финансировании поддержки Украины. Для них пора действовать", — подчеркнул Байден.

В то же время президент США подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Она отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.

Напомним, 8 января республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения о федеральных расходах в 2024 году, чтобы предотвратить частичную остановку правительства ("шатдауна"). Общая цифра включает 886 миллиардов на оборону и 704 миллиарда долларов на расходы, не связанные с обороной.

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