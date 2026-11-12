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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Байден проигнорировал письмо Путина»: в Кремле выдали новую «причину» войны против Украины — Axios

Россияне заявили американским переговорщикам, что Путин начал войну против Украины из-за якобы проигнорированного Джо Байденом письма в 2021 году.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне нашли новое оправдание войне

Россияне нашли новое оправдание войне / © ТСН.ua

США обратились к РФ с просьбой представить обновленный план будущих договоров безопасности с Европой. Как рассказали два осведомленных в вопросе источника, в документе должны быть прописаны конкретные действия Москвы, призванные снизить уровень напряжения на европейском континенте. В то же время собеседники рассказали нечто более интересное — о причинах того, почему Путин начал войну против Украины.

Об этом сообщает Axios.

Путин начал войну, потому что Байден не ответил на его письмо — Axios

В течение длительного времени Кремль требовал заключения такого договора о европейской безопасности, который остановил бы расширение НАТО и свернул военное присутствие Альянса в Восточной Европе. Ранее Вашингтон категорически отвергал эти прихоти, но сейчас, похоже, готов пойти на определенные уступки. В то же время многие европейские правительства относятся к такому курсу администрации США с большим подозрением.

Сегодня, 12 ноября, спецпосланники президента Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Москву на встречу с Путиным, чтобы еще раз подчеркнуть это требование. По словам американского чиновника, они будут также добиваться от Путина согласия на участие европейских представителей в следующем этапе российско-украинских мирных переговоров.

В последние недели Уиткофф и Кушнер провели ряд разговоров как с Путиным, так и с Зеленским, что помогло сдвинуть процесс с места. Путин согласился вернуться за стол переговоров и отпустил американского гражданина Стивена Хаббарда, которого в России держали под стражей с 2022 года.

В результате переговоров в Абу-Даби публично известно лишь о договоренности о масштабном обмене пленными.

Как сообщил источник, присутствовавший непосредственно на переговорах, во вторник общение между россиянами и украинцами проходило напряженно и нередко на повышенных тонах — стороны выдвигали друг к другу претензии. Кушнер и Уиткофф пытались сбить эмоциональный градус.

Два собеседника, знакомых с деталями переговоров, рассказали, что российские делегаты объясняли начало вторжения в Украину тем, что тогдашний президент США Джо Байден проигнорировал письмо Путина от 2021 года с перечнем российских беспокойств в сфере безопасности.

По словам одного из источников, Кушнер и Уиткофф отметили, что с 2021 года ситуация в мире кардинально изменилась.

Американские переговорщики предложили Москве подготовить новый проект, где наряду с российскими требованиями и опасениями безопасности будут четко прописаны «симметричные шаги» по снижению напряжения, которые убедят Европу в отсутствии угрозы нападения со стороны РФ в будущем.

«Мы сказали россиянам: у них есть свои желания и страхи, но они также должны предложить другую деэскалацию и другие предложения, если хотят, чтобы Европа смогла воспринять эти инициативы должным образом», — отметил Кушнер на пресс-конференции.

По информации источника, осведомленного о планах Белого дома, команда Трампа хочет вести переговоры о новой европейско-российской системе безопасности параллельно с работой над мирным соглашением между Россией и Украиной. Но воплощать в жизнь договоренности начнут только после того, как будет подписано соглашение о завершении войны.

Собеседник также отметил, что Вашингтон четко заверил европейских партнеров: США не пойдут ни на одно соглашение с Россией без согласия Европы и Украины, а сама Москва не получит права вето на европейские решения в сфере безопасности.

Путин: последние новости

Напомним, российские СМИ сообщили, что 12 ноября американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. В аэропорту Внуково представителей США встретил спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, а сама встреча с российским президентом должна пройти в течение первой половины дня.

По словам Кушнера, во время переговоров с Путиным они с Уиткоффом планируют обсудить темы, которые поднимались на трехсторонних переговорах Украины, США и России в Абу-Даби 10 ноября — в частности, гарантии безопасности, требования России и послевоенное будущее.

После визита в Москву американские переговорщики намерены отправиться в Дублин, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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