Также на саммите не ожидается присутствие представителей Китая.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проигнорирует саммит мира в Швейцарии, поскольку его больше интересует предвыборный сбор средств в Калифорнии, что еще раз подчеркивает неправильный выбор приоритетов в Белом доме.

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Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Издание пишет, что встреча в Швейцарии должна состояться в середине июня, когда как раз пройдет пик сборов средств для президентских выборов. Президент Байден в Калифорнии планирует провести мероприятие с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами. На вечеринке также присутствуют вице-президент США Камала Харрис, экспрезидент Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

В свою очередь лидеры других стран G7 после встречи в Италии отправятся именно в Бюргеншток.

"Это решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа по опросам в колеблющихся ключевых штатах перед выборами в ноябре. В дополнение к срочности, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена в текущем избирательном цикле, собрав 76 миллионов долларов против своих 51 миллиона долларов", – пишет издание.

Издание пишет, что это резко контрастирует с тем, что в саммите намерены принять участие более 70 стран. Среди присутствующих будут лидеры стран, заинтересованных в победе Украины – премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кисида и другие.

"Однако отсутствие Китая, скорее всего, разочарует Зеленского. Пекин долгое время считался ключевой фигурой в этом процессе, учитывая его тесные отношения с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство предшествовавших саммиту встреч", — добавляет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден попал в ловушку обещаниями помощи и страхом эскалации войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина давит на Байдена, чтобы получить разрешение избивать по РФ.

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