Байден проведет переговоры с главным союзником по НАТО на фоне дискуссии о кассетных боеприпасах для Украины

Великобритания является одной из стран, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах – международное соглашение, запрещающее производство или использование этого оружия.

В понедельник, 10 июля, президент США Джо Байден встретится в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в преддверии саммита НАТО после того, как несколько союзников подвергли сомнению его решение отправить кассетные боеприпасы в Украину.

Об этом сообщает BBC.

Великобритания, которая является главным союзником США по НАТО, входит в число 123 стран, запретивших это оружие, что может нанести неизбирательный ущерб гражданскому населению.

В США утверждают, что эти боеприпасы необходимы, потому что запасы оружия в Украине сокращаются, а ВСУ пытаются прорвать оборону России на юге Украины.

В пятницу США подтвердили, что выполняют запрос Украины на отправку кассетных бомб – и делают это в рамках пакета военной помощи стоимостью 800 миллионов долларов.

Байден заявил, что это было "очень сложное решение", но он, наконец, решился на него, потому что "у украинцев заканчиваются боеприпасы".

Между тем, ряд союзников по НАТО быстро дистанцировались от этого решения.

Риши Сунак не критиковал американского президента прямо. Но он четко дал понять, что Великобритания является одной из стран, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах – международное соглашение, запрещающее производство или использование этого оружия.

Канада и Испания также заявили о своей оппозиции по оружию, как и Новая Зеландия, партнер НАТО. Германия заявила, что не будет предоставлять такое оружие Украине, но понимает позицию США.

Напомним, американские военные уверяют, что кассетные боеприпасы, которые получат ВСУ, имеют меньший процент неразорванных суббоеприпасов, которые могут угрожать гражданскому населению.

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