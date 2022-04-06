Байден распорядился оказать мощную дополнительную военную помощь Украине

Из бюджета Минобороны США в этих целях будет изъято до $100 млн.
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $100 млн.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Байден сообщил, что, согласно конституции и законам США, он делегирует государственному секретарю полномочия на то, чтобы "направить изъятие до 100 миллионов долларов, назначенных на оборонные расходы Министерства обороны, военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине".
Президент США уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена принять необходимые решения для такого перенаправления средств.
Напомним, США хотят выделить Украине 10 млрд долларов на гуманитарные и оборонные нужды из-за войны, с которой Россия пошла против Украины. Конгресс готов поддержать выделение средств.
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