Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден распорядился оказать мощную дополнительную военную помощь Украине

Дата публикации
Просмотры
3164
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден распорядился оказать мощную дополнительную военную помощь Украине

Associated Press

Из бюджета Минобороны США в этих целях будет изъято до $100 млн.

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере $100 млн.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден сообщил, что, согласно конституции и законам США, он делегирует государственному секретарю полномочия на то, чтобы "направить изъятие до 100 миллионов долларов, назначенных на оборонные расходы Министерства обороны, военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине".

Президент США уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена принять необходимые решения для такого перенаправления средств.

Напомним, США хотят выделить Украине 10 млрд долларов на гуманитарные и оборонные нужды из-за войны, с которой Россия пошла против Украины. Конгресс готов поддержать выделение средств.

Читайте также:

Следующая публикация