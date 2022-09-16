Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

В четверг, 15 сентября, президент США Джо Байден воспользовался своим правом предоставить военную помощь Украине в размере 600 млн долларов.

Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Белого дома.

“Согласно полномочиям, предоставленным мне как президенту Конституцией и законам Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года (FAA), делегирую Государственному секретарю полномочия... руководить изъятием до 600 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, чтобы оказать помощь Украине", – говорится в опубликованном сообщении.

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Ранее сообщалось, что США в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В Белом доме подчеркнули, что то вооружение, которое передали США, оказалось эффективным в войне против России.

Напомним, спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что в случае поставки Украине ракет большой дальности из США Россия признает Америку стороной конфликта.

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