Байден рассказал детали плана прекращения войны в Секторе Газа

План предусматривает три этапа.
Власти Израиля сделали новое предложение по окончании войны в Секторе Газы. В частности, речь идет о прекращении огня, выводе войск из Сектора Газа и освобождении всех заложников.
Об этом информирует Sky News.
В сообщении указывается, что соответствующее предложение сообщил президент США Джо Байден. Также текст соглашения был передан боевикам ХАМАС.
Всего в плане предусмотрено три штамма, первый из которых продлится шесть недель. За это время стороны должны прекратить огонь, Израиль вывести свои войска из сектора Газа, а также должно произойти освобождение всех заложников.
На втором этапе стороны должны полностью прекратить огонь, США и Катар обеспечат поддержку переговоров.
Третий этап предполагает масштабное восстановление Сектора Газа, к этому времени все заложники должны быть освобождены.
"ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение — возможность для них доказать, что они действительно намерены", — подчеркнул Байден.
Он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе "необходимую гибкость для заключения этого соглашения".
"Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны бесконечно. Они хотят оккупировать Газу, продолжать борьбу в течение многих лет, и заложники не являются для них приоритетом. Я призвал руководство Израиля поддержать это соглашение, несмотря на давление", — заявил президент США.
Кроме того, Байден заявил, что пора закончить эту войну.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле сказали, когда завершится война против ХАМАСа в Газе.
Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС впервые за долгое время нанес ракетный удар по району Тель-Авива в центре Израиля.
Читайте также: