Байден рассказал детали плана прекращения войны в Секторе Газа

Власти Израиля сделали новое предложение по окончании войны в Секторе Газы. В частности, речь идет о прекращении огня, выводе войск из Сектора Газа и освобождении всех заложников.

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Об этом информирует Sky News.

В сообщении указывается, что соответствующее предложение сообщил президент США Джо Байден. Также текст соглашения был передан боевикам ХАМАС.

Всего в плане предусмотрено три штамма, первый из которых продлится шесть недель. За это время стороны должны прекратить огонь, Израиль вывести свои войска из сектора Газа, а также должно произойти освобождение всех заложников.

На втором этапе стороны должны полностью прекратить огонь, США и Катар обеспечат поддержку переговоров.

Третий этап предполагает масштабное восстановление Сектора Газа, к этому времени все заложники должны быть освобождены.

"ХАМАС говорит, что хочет прекращения огня. Это соглашение — возможность для них доказать, что они действительно намерены", — подчеркнул Байден.

Он призывает ХАМАС сесть за стол переговоров, а правительство Израиля предоставить своей переговорной группе "необходимую гибкость для заключения этого соглашения".

"Я знаю, что в Израиле есть те, кто не согласится с этим планом и будет призывать к продолжению войны бесконечно. Они хотят оккупировать Газу, продолжать борьбу в течение многих лет, и заложники не являются для них приоритетом. Я призвал руководство Израиля поддержать это соглашение, несмотря на давление", — заявил президент США.

Кроме того, Байден заявил, что пора закончить эту войну.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле сказали, когда завершится война против ХАМАСа в Газе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС впервые за долгое время нанес ракетный удар по району Тель-Авива в центре Израиля.

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