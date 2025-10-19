Байден с разбитым лбом впервые за долгое время появился на публике

Бывший президент США Джо Байден / © cosmo.com.ua

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после того, как стало известно о его прохождении курса лучевой терапии через рак предстательной железы. В субботу он посетил вечернюю мессу в церкви Святого Джозефа на Брендивайне, римско-католической церкви, которую посещает уже несколько десятилетий.

Об этом сообщает The New York Post.

82-летний Байден был сфотографирован после часовой службы, когда он покидал храм. Он шел медленно, опираясь на женщину для поддержки. На его лице все еще был заметен большой шрам над правым глазом – следствие недавней операции по удалению рака кожи.

Байден, одетый в темный костюм, около десяти минут общался с прихожанами у церкви после 50-минутной мессы. В этот раз его сопровождала не жена Джилл Байден.

Это первое появление Байдена на публике с момента объявления о начале пятинедельного курса лучевой и гормональной терапии рака предстательной железы четвертой стадии, распространившегося на кости. Врачи охарактеризовали рак как высокозлокачественный с индексом Глисона 9, но гормонально-чувствительный, что позволяет лечение медикаментозными препаратами и лучевой терапией. Максимальный балл по шкале Глиссона составляет 10.