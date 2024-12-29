Байден считает, что победил бы Трампа на выборах: о чем жалеет президент США

В окружении действующего президента существует мнение, что Камала Харрис недостаточно боролась за место в Белом доме.
Действующий президент США Джо Байден до сих пор сожалеет, что отказался от президентской избирательной кампании в этом году, и считает, что победил бы Дональда Трампа на выборах, несмотря на неблагоприятные опросы.
Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.
“Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что ему следовало остаться в гонке, несмотря на плохие результаты в дебатах и низкие результаты в опросах, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия. По словам людей, знакомых с их комментариями, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать частные разговоры, Байден и эти помощники говорили людям в последние дни, что он мог бы победить Трампа”, — говорится в публикации.
По информации собеседников издания, Джо Байден также считает, что совершил ошибку, избрав Меррика Гарленда генеральным прокурором, поскольку он как судья апелляционного суда США не спешил преследовать Дональда Трампа за его роль в беспорядках 6 января 2021 года.
Также Байден и его помощники считают, что результат выборов был бы иным, если бы Камала Харрис активнее сражалась за место в Белом доме, сообщает WP. Но многие поклонники Харрис отрицают это и обвиняют президента в том, что он слишком долго ждал, чтобы отойти, оставляя преемнице слишком мало времени для эффективной кампании.
При этом некоторые в демократическом лагере обвиняют Байдена в том, что он нарушил свое предвыборное обещание в 2020 году быть "переходной" фигурой, которая передаст эстафету после одного срока и отвратит страну от президентства Трампа.
"Байден проводил предвыборную кампанию на обещании быть президентом на один срок, после чего он передаст свои полномочия другому поколению", — сказал WP сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь.
Напомним, американский миллиардер Илон Маск, входящий в команду новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил, что президент Джо Байден почти весь свой президентский срок провел в отпуске.
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