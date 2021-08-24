Байден сделал неожиданное заявление по американской миссии в Афганистане

Вывод американских войск может не закончиться до 31 августа.

Во время виртуальной встречи лидеров Большой семерки (G7), на которой обсуждалась ситуация в Афганистане, президент США Джо Байден не исключил возможности продолжения военной миссии в стране после 31 августа.

Об этом сообщает во вторник, 24 августа, The New York Times со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

По словам собеседника издания, Байден на встрече G7 подтвердил свое желание завершить миссию к установленному сроку — 31 августа, однако вывод войск будет зависеть от успешной эвакуации всех американцев и афганских союзников из страны в безопасное место.

Мировые лидеры заявили, что будут призывать Соединенные Штаты отложить окончательное завершение миссии в Афганистане, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию всех граждан других стран.

Сейчас аэропорт Кабула охраняет 6 тысяч американских военных. Между тем в Афганистане выражают сомнения, что все люди, которые стремятся сбежать от правительства Талибана, смогут это сделать до конца месяца.

Американские чиновники сообщили во вторник утром, что 21 600 человек были эвакуированы в понедельник, 23 августа, а с 14 августа из аэропорта в Кабуле вылетело 58 700 человек.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватил все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

Между тем движение "Талибан" уже начал формировать правительство, назначив нескольких временных министров.

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