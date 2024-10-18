Байден сделал заявление по поводу дальнобойных ударов по России перед отлетом из Германии

Западные партнеры не достигли консенсуса по поводу разрешения на применение Украиной дальнобойного оружия.

В пятницу, 18 октября, президент США Джо Байден после состоявшейся в Берлине встречи с лидерами Германии, Франции и Британии сообщил, что консенсуса о разрешении на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России достигнуто не было.

Об этом сообщает "Голос Америки", опубликовав видео с брифинга Байдена перед его отлетом из Германии.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу оружия большой дальности, которое является одним из пунктов обнародованного Зеленским "плана победы", американский президент отметил, что во внешней политике никогда не бывает "я не передумаю", намекнув на возможное изменение позиции партнеров. Однако подчеркнул, что консенсус не достигнут.

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При этом Джо Байден отказался "спекулировать" на этой теме, не уточнив, что должно произойти для того, чтобы западные партнеры Украины "передумали".

“Мы будем поддерживать Украину. Мы убедимся, что у нее будут все необходимые ей возможности”, — сказал президент США в ответ на вопрос, был ли достигнут консенсус относительно “плана победы”, который обнародовал Зеленский.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Берлине заявил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским План победы.

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