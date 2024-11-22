Байден сделал заявление по поводу ордеров МКС на арест Нетаньяху и Галанта

Он заверил, что Соединенные Штаты будут оставаться на стороне Израиля.

Президент США Джо Байден резко отреагировал на решение Международного уголовного суда (МКС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом стало известно из заявления Байдена на сайте Белого дома.

"Выдача МКС ордеров на арест израильских лидеров вызывает возмущение. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни имел в виду МКС, нет никакой равнозначности – никакой – между Израилем и ХАМАСом", — отметил президент США.

Байден также заверил, что США будут оставаться на стороне Израиля в противостоянии угрозам его безопасности.

Напомним, МКС выдал ордер на арест премьера и экс-министра обороны Израиля.

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