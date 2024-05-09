Байден сделал жесткое заявление по поводу Израиля на фоне операции в городе Рафах

В результате использования Израилем американского оружия в Секторе Газа погибли гражданские люди.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что если Израиль начнет полномасштабное наступление на город Рафах на юге сектора Газа, Вашингтон не будет предоставлять оружие, которое можно использовать в этой операции.

Также читайте В США надеются, что Израиль и ХАМАС согласуют прекращение огня

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Я четко дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для операций в городах", — сказал Байден.

Он признал, что в результате использования американского оружия в секторе Газа погибли гражданские люди.

В то же время президент США заявил, что Израиль будет в дальнейшем получать оружие для оборонных целей, в частности для системы противовоздушной обороны Железный купол.

Напомним, ранее сообщалось, что Израильские военные заявили, что их 401-я бронетанковая бригада утром 7 мая захватила контрольно-пропускной пункт Рафах на юге Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль начал наносить удары по городу Рафах на юге Газы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.