Байден снова выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины

Байден уже выступал с речью на этой неделе 15 февраля.
Президент США Джо Байден во второй раз за неделю выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины из-за роста российской агрессии.
Об этом сообщает CNN с заседанием Белого дома.
Речь, посвященная теме Украины и России, запланирована на 23:00 по киевскому времени.
Следует отметить, что президент США Джо Байден 15 февраля выступил с промой относительно ситуации вокруг Украины и угрозы российского вторжения. В частности, Байден говорил, что вероятность вторжения России в Украину существует и деэскалации ситуации пока не произошло. Также в случае военного вторжения РФ в Украину США и союзники применят самые мощные с 2014 года санкции против Москвы.
Напомним, несмотря на заявление Минобороны РФ якобы об отводе части войск от украинских границ, Байден подчеркнул, что риск вторжения России в Украину остается "очень высоким". По его словам, Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.
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