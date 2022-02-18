Байден снова выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины

Байден снова выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины

Байден уже выступал с речью на этой неделе 15 февраля.

Президент США Джо Байден во второй раз за неделю выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины из-за роста российской агрессии.

Об этом сообщает CNN с заседанием Белого дома.

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Речь, посвященная теме Украины и России, запланирована на 23:00 по киевскому времени.

Следует отметить, что президент США Джо Байден 15 февраля выступил с промой относительно ситуации вокруг Украины и угрозы российского вторжения. В частности, Байден говорил, что вероятность вторжения России в Украину существует и деэскалации ситуации пока не произошло. Также в случае военного вторжения РФ в Украину США и союзники применят самые мощные с 2014 года санкции против Москвы.

Напомним, несмотря на заявление Минобороны РФ якобы об отводе части войск от украинских границ, Байден подчеркнул, что риск вторжения России в Украину остается "очень высоким". По его словам, Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

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