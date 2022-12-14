Байден согласится передать Украине ПВО Patriot, но только при одном условии: СМИ узнали какой

Пентагон работает над параметрами программы обучения украинских защитников, которая, скорее всего, будет проходить в Германии.

Президент США Джо Байден согласится передать Украине системы ПВО Patriot, но только после того, как в Пентагоне будет представлен отчет о плане подготовки поставок вооружения.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США.

Американский чиновник рассказал, что Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после того, как Минобороны предоставит отчет о подготовке и обслуживании, юридические аспекты передачи и ее влияние на готовность американских Вооруженных сил.

В издании добавляют, что Пентагон работает над параметрами программы обучения украинских защитников, которая, скорее всего, будет проходить в Германии.

"Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получит на сегодняшний день. Если бы украинцы имели год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой... Я считаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу", — рассказал Марк Кансиан, отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований.

США планируют передать Украине Patriot: что известно

Напомним, 13 декабря агентство CNN сообщило, что администрация президента США Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным издания, решение будет официально уведомлено уже на этой неделе.

В Министерстве обороны США подтвердили информацию, что планируют отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.

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