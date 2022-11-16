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Байден созвал экстренное заседание мировых лидеров из-за падения ракеты в Польше

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Байден созвал экстренное заседание мировых лидеров из-за падения ракеты в Польше

Фото: Associated Press

Встреча состоялась на Бали, где проходит саммит G20

Президент США Джо Байден собрал экстренную встречу мировых лидеров после российского ракетного удара по территории Польши.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Встреча мировых лидеров состоялась на Бали, где сейчас проходит саммит G20 после того, как стало известно, что в результате удара погибли два человека.

Во встрече участвовали представители Нидерландов, Японии, Испании, Италии, США, Германии, Канады, Италии, Франции и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 ноября российская ракета упала в пограничной деревне в Польше вблизи украинской границы – Пшеводуви. В результате ракетного удара погибли два человека.

Также мы информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что не имеет четких доказательств того, кто запустил ракету, ударившую по территории страны.

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Дата публикации
Просмотры
2165
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