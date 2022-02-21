Байден созвал команду нацбезопасности США из-за планов Путина признать "ЛДНР" — Reuters

В Белый дом, в частности, прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Президент США Джо Байден сегодня, 21 февраля, проведет встречу со своей командой по национальной безопасности. Обсуждать будут планы президента России Владимира Путина признать так называемые "ЛДНР".

Об этом пишет Reuters.

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Издание отмечает, что в Белый дом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, генерал Марк Милли, а также глава Объединенного комитета начальников штабов США.

После этого один из чиновников Белого дома на условиях анонимности дал комментарий о том, что команда нацбезопасности США собралась, чтобы обсудить вероятность признания Россией самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, по итогам которого заявил, что уже 21 февраля примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заверил, что поддерживает официальное признание Кремлем псевдореспублик на Донбассе и в очередной раз высказал пропагандистские тезисы РФ о якобы преследовании русскоязычных в Украине.

Следует отметить, что ранее 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость.

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