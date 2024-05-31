Байден тайно позволил наносить удары американским оружием по РФ, однако есть нюанс — Politico

Украина может нанести ответный удар российским силам, которые наносят или готовятся бомбить Харьков и область.

Администрация американского президента Джо Байдена тайно позволила Украине бить по территории России оружием, предоставленным США, однако есть ограничения. ВСУ могут наносить удары исключительно по районам, граничащим с Харьковской областью.

Об этом сообщает Politico.

Со ссылкой на слова двух американских чиновников, а также "других людей, ознакомленных с этим шагом" лидера США, в публикации говорится об ударах по целям, которые обстреливают Харьковщину.

Также добавляется, что публично об этом шаге не будут объявлены.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить право Украине использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар", — подтвердил чиновник.

Напомним, западные издания уже сообщали, что президент США Джо Байден близится к разрешению Украины использовать западное оружие для ударов по территории РФ. Такое решение СМИ называли одним из важнейших президентских шагов за последние годы.

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