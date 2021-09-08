Байден уверен, что Россия и Китай попытаются договориться с "Талибаном"

Байден уверен, что Россия и Китай попытаются договориться с "Талибаном"

К подобным действиям, по убеждению Байдена, также прибегнут Иран и Пакистан.

Президент США Джо Байден уверен в том, что Китай, Россия, Пакистан и Иран попытаются достичь договоренности с радикальным исламистским движением "Талибан", захватившим власть в Афганистане.

Соответствующее заявление американский лидер озвучил журналистам во вторник, 7 сентября, пишет Reuters.

"У Китая есть настоящая проблема с "Талибаном". Поэтому они собираются попытаться выработать какую-то договоренность с "Талибаном". Я уверен. Как Пакистан, как Россия, так и Иран", — высказался он, добавив, что "они пытаются понять, что им сейчас делать".

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Ранее китайский министр иностранных дел Ван И сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что международное сообщество должно взаимодействовать с талибами и "направлять их в положительном направлении".

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в 2001 году объявил об участии британских сил в операции по сдерживанию талибов, осудил решение о выводе войск из Афганистана.

По его словам, вывод войск вызвал у "всех джихадистских группировок во всем мире радость". "Россия, Китай и Иран увидят это и воспользуются этим", — предупредил политик.

Между тем министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Переговоры могут начаться уже 8 сентября.

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