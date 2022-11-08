Байден: в случае победы республиканцев на выборах следующие два года будут ужасными

Президент США заявил, что "хорошая новость в том", что он сохранит за собой право вето.
Президент США Джо Байден считает, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии его администрацию ожидают "ужасные два года".
Об этом сообщило CNN.
"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года", — якобы сказал глава Белого дома небольшой толпе в отеле во время визита в Чикаго на прошлой неделе.
По данным CNN, Байден также заявил, что "хорошая новость в том", что он сохранит за собой право вето.
Издание отмечает, что слова Байдена указывают на то, насколько высоки ставки на промежуточных выборах. До этого в Палате представителей большинство было за демократами.
Напомним, во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах: все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.
Обычно эти выборы называют своеобразным тестом для действующего президента, потому что они проходят на экваторе его срока. Поэтому совсем скоро Джо Байден и его Администрация получат оценку избирателей. И, по данным последних соцопросов, она будет неутешительной.
Читайте также: