Байден: в случае победы республиканцев на выборах следующие два года будут ужасными

Президент США заявил, что "хорошая новость в том", что он сохранит за собой право вето.

Президент США Джо Байден считает, что в случае победы на промежуточных выборах Республиканской партии его администрацию ожидают "ужасные два года".

Об этом сообщило CNN.

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года", — якобы сказал глава Белого дома небольшой толпе в отеле во время визита в Чикаго на прошлой неделе.

По данным CNN, Байден также заявил, что "хорошая новость в том", что он сохранит за собой право вето.

Издание отмечает, что слова Байдена указывают на то, насколько высоки ставки на промежуточных выборах. До этого в Палате представителей большинство было за демократами.

Напомним, во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах: все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Обычно эти выборы называют своеобразным тестом для действующего президента, потому что они проходят на экваторе его срока. Поэтому совсем скоро Джо Байден и его Администрация получат оценку избирателей. И, по данным последних соцопросов, она будет неутешительной.

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