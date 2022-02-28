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Байден в третий раз за месяц проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России: что обсудят

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Байден в третий раз за месяц проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России: что обсудят

Associated Press

Стороны решат вопрос координации единого ответа на вторжение РФ в Украину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, посвященный нападению РФ на Украину и мер против Москвы.

Об этом идет речь на сайте канадского премьера Джастина Трюодо.

Байден обсудит с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, Европейского Союза и НАТО нападение России на Украину. Стороны решат вопрос о координации единого ответа на вторжение РФ.

В этом месяце Джо Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате. К переговорам теперь присоединятся Япония и Румыния.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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