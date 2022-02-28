Байден в третий раз за месяц проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России: что обсудят

Байден в третий раз за месяц проведет переговоры с союзниками по поводу агрессии России: что обсудят

Стороны решат вопрос координации единого ответа на вторжение РФ в Украину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник, 28 февраля, проведет телефонный разговор с союзниками и партнерами, посвященный нападению РФ на Украину и мер против Москвы.

Об этом идет речь на сайте канадского премьера Джастина Трюодо.

Байден обсудит с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, Европейского Союза и НАТО нападение России на Украину. Стороны решат вопрос о координации единого ответа на вторжение РФ.

В этом месяце Джо Байден уже дважды проводил встречи в подобном формате. К переговорам теперь присоединятся Япония и Румыния.