Байден во время встречи хочет лично услышать от Зеленского о прогрессе контрнаступления — Кирби

По словам Кирби, визит Зеленского проходит в "критически важное время"

Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которой хочет лично услышать о ситуации на поле боя, в частности о продвижении ВСУ.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

"Президент (Байден – ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", — сказал он.

Он добавил, что США будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо. Именно в этом Байден хочет заверить Зеленского на их встрече.

Также, по его словам, этот визит проходит в "критически важное время", когда ВСУ продолжают добиваться успехов в контрнаступлении, а Россия обращается к странам-изгнанникам, таким как Северная Корея.

Кирби подтвердил, что в рамках визита Зеленский намерен посетить Конгресс США.

Напомним, в понедельник, 18 сентября, Зеленский прилетел в США. Глава государства посетит Генеральную Ассамблею ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности.

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