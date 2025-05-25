- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 686
- Время на прочтение
- 1 мин
Байден впервые после оглашения диагноза появился на публике: как он выглядит (фото)
Бывший президент США со своей семьей посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера.
Джо Байден — 46-й президент США — впервые появился на публике после того, как объявил о раке.
Об этом говорится в New York Post.
Байден 23 мая посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена в Солсбери. Фото с мероприятия опубликовали жена Байдена Джилл и его дочь Эшли.
Что известно о диагнозе Байдена
Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости. Об этом стало известно 18 мая. Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили «небольшой узелок» на простате Джо Байдена, нуждавшийся в «дальнейшем обследовании».
По мнению бывшего врача Белого дома, Байдену осталось жить, возможно, от года до 18 месяцев.
Также уже говорилось, что ранее Джо Байден не знал о своем диагнозе. Поэтому все слухи о том, что болезнь экспрезидента скрывалась, не соответствуют действительности.
В последние годы здоровье Байдена было одной из главных тем в США, особенно во время его каденции и кампании по переизбранию.
Читайте также