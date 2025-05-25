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ТСН в социальных сетях

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Байден впервые после оглашения диагноза появился на публике: как он выглядит (фото)

Бывший президент США со своей семьей посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Байден впервые после оглашения диагноза появился на публике: как он выглядит (фото)

Бывший президент США со своей женой / © Twitter/Джо Байден

Джо Байден — 46-й президент США — впервые появился на публике после того, как объявил о раке.

Об этом говорится в New York Post.

Байден 23 мая посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена в Солсбери. Фото с мероприятия опубликовали жена Байдена Джилл и его дочь Эшли.

Джо Байден посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Фото: Instagram/@ashleyblazerbiden / © Instagram

Джо Байден посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Фото: Instagram/@ashleyblazerbiden / © Instagram

Что известно о диагнозе Байдена

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак простаты с метастазами в кости. Об этом стало известно 18 мая. Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили «небольшой узелок» на простате Джо Байдена, нуждавшийся в «дальнейшем обследовании».

По мнению бывшего врача Белого дома, Байдену осталось жить, возможно, от года до 18 месяцев.

Также уже говорилось, что ранее Джо Байден не знал о своем диагнозе. Поэтому все слухи о том, что болезнь экспрезидента скрывалась, не соответствуют действительности.

В последние годы здоровье Байдена было одной из главных тем в США, особенно во время его каденции и кампании по переизбранию.

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