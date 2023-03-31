Байден впервые прокомментировал задержание американского журналиста в России

Журналиста задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге с обвинением в "шпионаже".

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал скандал вокруг американского журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге, с обвинением в "шпионаже".

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Об этом информирует издание CNN.

Журналисты спросили американского президента о том, что бы он хотел сказать россиянам, задержавшим американского журналиста.

"Отпустите его", — сказал Байден, покидая Белый дом сегодня утром.

Другой журналист спросил, будут ли США высылать российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича. Президент США сказал, что "такого плана сейчас нет".

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники российской Федеральной службы безопасности задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя медиа обвиняют в "шпионаже".

Позже редакция WSJ призвала администрацию президента США Джо Байдена подумать о "дипломатической и политической эскалации".

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