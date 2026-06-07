Байден впервые за долгое время вызверился на Трампа: что он заявил

Байден раскритиковал Трампа / © Associated Press

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Впервые за долгое время экспрезидент США Джо Байден подверг критике действующего президента США Дональда Трампа. Семья Байденов постепенно начала возвращаться в информационное поле и Джо Байден начал с критики Трампа.

Об этом пишут The New York Times.

Байден раскритиковал Трампа: что он сказал

Возвращение бывшей первой семьи США вызвало недовольство у некоторых демократов. В пятницу вечером в Су-Фолс, где Байден впервые за длительное время появился на публике, 46-й президент США решил выступить на ужине, организованном Демократической партией Южной Дакоты в банкетном зале отеля Best Western.

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Сотни демократов были в восторге, когда Байден произнес, пожалуй, самое политизированное заявление за все время своего постпрезидентства.

Журналисты отмечают, что иногда его слова было крайне тяжело разобрать, а временами Джо Байден переходил на крик, но он подверг резкой критике действующего президента США Дональда Трампа, в частности, за «ужасные проекты тщеславия».

«Боже мой, сносить Восточный зал Белого дома, чтобы освободить место для бального зала, который больше подходит для Версаля? Или написать свое имя на „Кеннеди-центре“… Или построить арку, которая бы затмила Мемориал Линкольна…», — упрекнул Байден.

Также Байден прокомментировал «тайный фонд» на 1,8 миллиарда долларов:

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«Больше всего меня возмутило то, что Трамп собирался отдать эти деньги мятежникам 6 января. И огромные суммы криптовалюты, которые мистер Трамп нажил по возвращении на пост президента».

Кроме всего, Байден не обошел тему критики во время своего президентства:

«Меня критиковали некоторое время назад, когда я был еще президентом, за то, что я говорил, что наша демократия находится под угрозой. Это было ближе всего к „а я же говорил“, — добавил Джо Байден.

В течение последней недели семья Байдена очень активно появлялась на публике. Публикация книги Джилл Байден на прошлой неделе открыла глубокие раны в партии, поскольку Джилл написала свою версию о том, насколько болезненно для Байдена завершилось президентство.

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Дискуссия приобрела неприятные обороты, когда экс-сотрудники Байдена начали противоречить ей в интернете и в сообщениях СМИ, и Джилл начала им отвечать.

В то же время сын Байдена, Хантер, активно вернулся к написанию публикаций в X. В течение всего президентского срока Байден-младший считался обузой для отца, но теперь он может свободно выражать свое мнение, и, что интересно, людям это очень нравится.

В частности, он покорил даже некоторых поклонников Трампа, которым понравилось, как Хантер Байден с иронией описывает прошлое с наркотической зависимостью, а также публикует едкие шутки в сторону тех, кто считается врагами семьи Байденов.

Пресс-секретарь Джо Байдена Ти Джей Дакло заявил, что экс-президент пишет свои мемуары, но дата публикации пока не определена.

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Журналисты поделились, что событие, на котором выступал Байден, не имело специальных условий, там не было значительного количества прессы и его речь не транслировали на телевидении.

Сын Байдена назвал Украину «гадючьим логовом»

Напомним, сын экс-президента США Хантер Байден в интервью назвал Украину «гадючьим логовом» из-за высокого уровня коррупции. Он признал ошибкой решение войти в совет директоров компании Burisma в 2014 году и объяснил это наивностью и сложным политическим контекстом.

Кроме этого, Байден-младший раскритиковал окружение Барака Обамы, из-за которого был вынужден покинуть лоббизм и начать бизнес с нуля, а также упрекнул администрацию Дональда Трампа в обогащении на президентстве.

Он также открыто раскритиковал решение своего отца, назвав провалом выход войск США из Афганистана в 2021 году, и выступил против нелегальной миграции, которая истощает ресурсы страны.

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Сам Хантер Байден является юристом и бизнесменом, чья работа в украинской Burisma без профильного опыта вызвала обвинения в конфликте интересов со стороны политических оппонентов Джо Байдена.

Кроме того, он известен своей борьбой с зависимостями и уголовными делами 2023-2024 годов по оружию и неуплате налогов.

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