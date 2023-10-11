Байден вспомнил, что ему сказала легендарная Голда Меир перед войной Судного дня 50 лет назад

80-летний Байден, имеющий более полувековой политический опыт, вспомнил свою встречу с тогдашним израильским премьером Голдой Меир перед войной Судного дня.

Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации в Израиле вспомнил свой первый визит в эту страну 50 лет назад – за 40 дней до войны Судного дня. Визит в Израиль стал первой заграничной командировкой для тогда еще молодого сенатора Байдена.

Об этом сообщает Zn.ua.

"Я сегодня вспоминал, как 50 лет назад я как новый сенатор посещал Израиль. И тогда у меня была долгая встреча с Голдой Меир в ее Офисе, как раз перед этой войной. Я думаю, что она увидела мое выражение лица, когда она говорила о том, что происходит… Мы шли по коридору возле ее офиса.

Она посмотрела и сказала: "Должны ли мы сфотографироваться?" Мы там молча стояли перед прессой и видна была моя обеспокоенность. Она наклонилась ко мне и сказала: "Не волнуйтесь сенатор Байден. Мы здесь, в Израиле, у нас, евреев, нет другого места, куда бежать", — рассказал президент США.

Джо Байден в 1973 году встретился с Голдой Меир / Фото: CNN

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Напомним, что в 1973 году произошла война Судного дня, когда на Израиль напала коалиция арабских государств – Сирия, Египет, Ирак и Иордания.

Война была начата 6 октября 1973 арабскими странами и закончилась за 18 суток. Первые 24-48 часов операции успех был на стороне египтян и сирийцев, но после этого израильские войска, срочно доукомплектованные резервистами, перехватили стратегическую инициативу.

Тогда премьером Израиля была выдающаяся израильская государственная деятельница, "железная леди Ближнего Востока" Голда Меир, кстати — уроженка Киева.

Напомним, президент США Джо Байден предостерег, что любая третья сторона, которая захочет вмешаться в конфликт между Израилем и ХАМАСом, не должна этого делать. Также Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю.

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