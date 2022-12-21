Байден встретил Зеленского в Белом доме: появились первые фото и видео

После переговоров двух лидеров запланирована пресс-конференция.
Американский президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретили прибывшего с рабочим визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в Белом доме.
Об этом сообщает ряд американских СМИ.
"Байден и первая леди Джилл Байден приветствовали украинского президента в Белом доме на Южной лужайке перед встречей лидеров в 14:30. И американский, и украинский флаги украшали Белый дом, когда Зеленский вышел из внедорожника в оливково-зеленом свитшоте", — говорится в сообщении. CBS.
Зеленский пожал руку Байденам, после этого Байден обнял украинского лидера и провел его внутрь Белого дома.
Также информационные агентства США опубликовали первые минуты встречи двух президентов. Телеканал C-Span разместил видео, как супруги Байдены тепло встретили Зеленского. Просмотреть исторические кадры можно по этой ссылке.
Что известно о визите Зеленского в США
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря рыбал с рабочим визитом в США. Сначала лидер Украины проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом, а затем выступит в Конгрессе. Это первая заграничная поездка украинского президента с начала полномасштабного вторжения России.
Отметим, что Зеленский летит по приглашению президента США Джо Байдена. Впервые они поговорили об этом во время телефонного разговора 11 декабря, 14 декабря – решение было принято, но из соображений безопасности держалось в большом секрете. По информации СМИ, Зеленский летел американским военным самолетом из польского города Перемышль.
В Белом доме объяснили, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в США из-за нового этапа войны России против Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что лидеры обсудят поддержку Украины и "справедливый мир".
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