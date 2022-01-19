Байден встретился с вернувшимися из Киева сенаторами США: они обсудили эскалацию вокруг Украины

Байден встретился с вернувшимися из Киева сенаторами США: они обсудили эскалацию вокруг Украины

Белый дом готовит ввести "серьезные последствия в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины".

Президент США Джо Байден встретился с двухпартийной группой сенаторов для обсуждения наращивания Россией военных сил на границах Украины. В группу вошли вернувшиеся из Украины сенаторы.

Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте администрации президента США.

"Президент Байден и сенаторы обменялись мнениями о том, как США лучше могут продолжать тесное сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в поддержку Украины, включая текущие дипломатические усилия, направленные на урегулирование нынешнего кризиса, а также меры сдерживания" — отметили в Белом доме.

Кроме того, в прессрелизе отмечается, что американский лидер Байден согласился продолжать тесно сотрудничать с Конгрессом и что администрация готовится ввести "серьезные последствия в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины".

Напомним, в Киеве с визитом находилась двухпартийная делегация Конгресса США. Сенаторы пообещали, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение, а против России введут "жесткие санкции".

Читайте также: