Байден встретился со Шмыгалем в Вашингтоне: глава правительства Украины раскрыл детали переговоров

Президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля, встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, находящимся в Вашингтоне с официальным визитом.

Американский лидер назвал переговоры с главой украинского правительства "хорошей дискуссией", об этом президент США рассказал во время обращения по Украине.

"Он благодарил американский народ за поддержку, понимает ее значение, и мы говорили о том, чтобы удержать всех вместе с точки зрения Европы, Европейского Союза и других, чтобы остановить жестокость Путина", — добавил Байден.

В свою очередь украинский премьер на своей странице в Telegram рассказал, что у него и президента США был "плодотворный диалог по остановке РФ".

"Подчеркнул, что для победы Украины в отстаивании независимости и общих ценностей демократического мира нужно дальнейшее лидерство США в вопросах поставки оружия, расширения финансовой помощи и усиления санкций против россии. Только так можно заставить кремль к окончанию войны", — сказал Шмигаль.

Также министр рассказал Байдену о зверствах оккупантов на территории Украины. О многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре.

"Мы ценим решительную позицию господина Байдена называть эти действия геноцидом. Рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности".

Поблагодарил от имени Правительства и украинцев за огромную поддержку, в частности, за объявление предоставления Украине нового пакета военной помощи на сумму $800 млн и $500 млн прямой экономической помощи", — отметил глава правительства Украины.

Читайте также: