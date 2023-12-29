Байден выпустил специальное заявление после массированной российской атаки

Американский президент подчеркнул, что цель Путина остается неизменной — уничтожить Украину и поработить украинцев. Он призвал Конгресс США не медлить с помощью Украине.

После массированной российской атаки ракетами и дронами на всей территории Украины утром 29 декабря президент США Джо Байден заявил о необходимости остановить Путина.

Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден подчеркнул, что это было самое большое воздушное нападение на Украину с начала этой войны с применением ракет в частности с гиперзвуковой способностью для ударов по городам и гражданской инфраструктуре по всей Украине.

США могут быть вовлечены в конфликт

"Это яркое напоминание миру, что после почти двух лет этой сокрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его нужно остановить”, — говорится в заявлении президента США.

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Американский лидер утверждает, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины, затрагивая весь союз НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений. Он прямо намекнул, что США могут быть непосредственно вовлечены в этот конфликт.

"Путин не просто пытался уничтожить Украину, он также угрожал некоторым нашим союзникам по НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют дебоширить в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты окажутся вовлеченными в этот процесс напрямую", — говорится в заявлении президента США.

Байден напомнил о системах противовоздушной обороны, поставленных Соединенными Штатами и союзниками в Украину в течение прошлого года. Они, по его словам, помогли успешно перехватить и уничтожить многие ракеты и беспилотники, и американский народ может гордиться спасенными жизнями украинцев.

Конгресс должен разблокировать помощь Украине

При этом президент США обратился к законодателям с призывом не медлить с предоставлением новой помощи Украине.

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“Если Конгресс не примет срочные меры в новом году, США не смогут продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших проволочек... Мы не можем подвести Украину. История строго осудит тех, кто не отзовется на призыв свободы”, — подытожил Джо Байден.

Напомним, Киев пережил одну из самых мощных атак России, коварно наносившей удары по гражданским объектам города почти пять часов подряд.

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