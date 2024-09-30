Байден высказался о намерениях Израиля начать наземную операцию в Ливане после убийства Насраллы

Байден призвал к прекращению огня.
Глава Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что против намерений Израиля начать наземную операцию в Ливане.
Заявление американского президента США передает AFP.
Джо Байден также призвал к прекращению огня, поскольку напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства лидера " Хезболла " Хасана Насралли.
На вопрос, знает ли Байден о планах Израиля провести ограниченную операцию и согласен ли он с тем, чтобы она состоялась, глава США ответил, что "более осведомлен, чем вы можете предположить".
"Я бы хотел, чтобы они остановились. Мы должны прекратить огонь сейчас", — добавил он.
По данным военных экспертов, смерть лидера " Хезболла " Хасана Насралли ослабит группировку, но не уничтожит его террористическую деятельность.
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